Tourismusschüler absolvierten Freeride-Skitouren-Woche am Krippenstein

27.04.2017, 09:38 Uhr

BAD ISCHL. Seit mehr als 20 Jahren bekommen die Schüler an der Sporthotelfachschule Bad Ischl auch eine entsprechende Ausbildung im Bereich Winterbergsteigen, Tourengehen und Freeriden. Das Lehrerteam arbeitet hier schon seit Bestehen der Sporthotelfachschule eng mit der Firma Outdoor-Leadership Bad Goisern unter der Leitung von Heli Putz zusammen.

Gefahrenbewusstein stärken

Die Teilnehmer lernen in Theorie und Praxis die Lawinenkunde kennen, erfahren und erleben die Methoden des Iglubaus mit Übernachtung im Freien sowie eine organisierte Kameradenbergung nach einem nachgestellten Lawinenabgang. Neben praxisrelevanter Ausbildung in Schnee und Lawinenkunde stehen am Abend entsprechende Theorieeinheiten am Programm. Dabei wird das Erlebte kritisch besprochen und es werden Überlegungen angestellt, wie der Tourismus in Zukunft schonend, aber attraktiv vermarktet werden könnte.Ein wesentliches Ziel dieser Woche ist, das Gefahrenbewusstsein beim Freeriden zu verstärken. Das Krippensteingebiet ist als El Dorado des Freeridens bekannt, hier können die Jugendlichen in der Praxis mit den erfahrenen Bergführern und Guides und ausgebildeten Lehrkräften entsprechendes Gefahrenbewusstsein kennenlernen und auch die schönen Seiten des Freeridens im Pulverschnee erfahren. Das Wochenprogramm für die Schüler war wieder sehr intensiv, es beginnt meistens um 7 Uhr früh und endet erst um 22 Uhr. Höhepunkt der Woche war die Skitagestour „Rumpler-Runde“ mit rund 1.000 Höhenmeter und acht Stunden Gehzeit.Diese Schulausbildung ist in Österreich einzigartig und wurde somit zu einem wesentlichen Ausbildungsschwerpunkt an der Sporthotelfachschule Bad Ischl.