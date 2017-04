Volksschule Laakirchen stark beim Lesewettbewerb

28.04.2017, 11:45 Uhr

Die drei besten SchülerInnen der Volksschule Laakirchen, Antonia Feichtinger, Valerie Gruber und Florian Spitzbart, alle aus der 4c mit Lehrerin Edith Pölzl, qualifizierten sich für das Bezirksfinale. 21 Schulen aus dem Bezirk Gmunden nahmen an der Veranstaltung unter dem Motto „XYZ – wir lesen um die Wett“ in der Volksschule Ohlsdorf teil. Im spannenden Finale siegten sie gegen die Volksschule Mühldorf und sicherten sich so den Einzug in den Landesbewerb.Im mit ca. 700 Schülern gesteckt vollen RaiffeisenForum der Raiffeisenlandesbank OÖ fand das Landesfinale statt, bei dem die 20 besten Volksschulen des Landes gegeneinander antraten. Erst in der K.o.-Runde vor dem Finaleinzug mussten sich die Laakirchner Schüler schließlich geschlagen geben.