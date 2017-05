Welfenprinz kommt zur Buchvorstellung

08.05.2017, 14:09 Uhr

"Es ist höchste Zeit, dass über den Aufenthalt der Welfen in der Stadt Gmunden sowie über die Errichtung ihres Schlosses Cumberland ein Buch erscheint", stellt Schießer im Vorwort fest. Und in der Tat haben sich Gmundner Historiker und Chronisten bisher nur punktuell mit der Thematik befasst. In dem nun erscheinenden Buch wird nun erstmalig eine umfassende, reich bebilderte Darstellung geboten, in der die sechzig Jahre des Exils der Hannoveraner in Gmunden bis in unsere Tage zurückverfolgt werden können. Oder hätten sie gewusst, dass im Schloss während der Nazizeit auch eine Gauschulungsburg untergebracht war?Gemeinsam mit Heinz Schießer präsentiert der Welfenprinz am Donnerstag. 18. Mai, um 19 Uhr das überaus gelungene Buch erstmals der Öffentlichkeit. Standesgemäß natürlich im Festsaal des Schlosses Cumberland. Heinrich Prinz von Hannover und Heinz Schießer werden die Bücher auch signieren. Da wiederum mit einem großen Andrang zu rechnen ist wird empfohlen, sich Vorverkaufskarten (5 Euro) entweder beim Bürgerservice der Stadt Gmunden, bei der Buchhandlung kochlibri oder im LPBZ Cumberland (07612 64575) zu besorgen. Weitere Infos unter www.schloss-cumberland.at