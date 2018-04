World-Spirit-Award: See-Destillerie Peinsteiner erneut mit drei Goldenen ausgezeichnet

23.04.2018, 11:01 Uhr

Die kleine Wolfgangsee-Brennerei gehört damit zu den Besten der Welt; 2018 wurden an die Brennerei 3 Gin-Goldmedaillen, 2 Goldene für Liköre und eine Silbermedaille überreicht

ST. WOLFGANG. Als Hannes Peinsteiner 2017 nach dem Gewinn von drei Goldmedaillen beim World Spirits Award für Aufsehen sorgte kündigte er bereits an, im Jahr 2018 mit drei neuen Gin-Kreationen wieder dabei zu sein.Was viele kaum für möglich hielten, nämlich wieder am Siegespodest zu stehen trat nun ein. Beim World-Spirit-Award 2018 stand die See-Destillerie aus dem Salzkammergut wieder am Siegespodest. Mit den Einreichungen der Marken „Rosenwind Gin“, „Trunseo Gin“ und „Gletscher Gin“ wurden der See-Destillerie wieder drei Goldmedaillen überreicht.Nicht nur die internationale Jury, auch Organisator Wolfram Ortner zeigten sich begeistert über den „Jungbrenner“ vom Wolfgangsee, ist doch dieser erst seit drei Jahren aktiver Gin-Brenner.Die drei unterschiedlichen Gins unterscheiden sich in Geschmack und den verwendeten Botanicals fundamental voneinander. Der Rosenwind Gin – der Name ist einem bei Seglern bekannten Wind am Attersee geschuldet – überzeugt mit einer feinen, floralen Note, ist leicht wacholdrig und mit 20 Botanicals reich an Geschmack. Der Trunseo Gin glänzt mit viel Anis-, Ingwer und Wacholdergeschmack; spannend wird die Geschichte seines Namensgebers, des Traunsees ist dieser Gin. Der Gletscher Gin schließlich ist der kräftigste Gin der See-Destillerie – ein Verkoster bezeichnete ihn als Herausforderung, extra Dry mit einer hohen Wacholderbasis und kräftigen 45 Prozent Alkohol – für Gin Liebhaber eine Offenbarung.Hannes Peinsteiner begann 2016 nach einer Ausbildung zum „zertifizierten Edelbrand-Sommelier“ mit der professionellen Herstellung von Gin und beschloss, hin künftig „die weltbesten Gins zu brennen“. Zahlreiche Reisen und Seminare zur Geschmacksfindung nach Deutschland, Irland, Frankreich und Österreich folgten.Nunmehr hat die See-Destillerie bereits sechs Goldmedaillen für ihre Gin-Kreationen erhalten. Die World of Spirits wird jährlich durchgeführt; maximal 400 Proben weltweit werden zugelassen – die Besten der Besten sind somit am Werk.