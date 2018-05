Zwei minderjährige Asylwerber unternahmen Spritztour mit Pkw

01.05.2018, 14:47 Uhr

Im Gemeindegebiet von St. Wolfgang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte gegen eine Steinmauer und schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn. Etwa 15 Meter von der Straße entfernt kam das Fahrzeug in der Wiese zum Stillstand. Die beiden Fahrzeuginsassen verließen laut Zeugen fluchtartig das Unfallfahrzeug, nachdem sie dieses noch versperrt hatten. Sie konnten jedoch in der Nähe des Unfallortes angetroffen werden und wurden festgenommen. Beide wurden durch den Unfall leicht verletzt, sie zeigen sich zum Tatvorwurf geständig. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.Die beiden Burschen werden angezeigt.