20 Jahre Mostheuriger Eder: Moar´z gmiadlich

Vor 20 Jahren haben Gitti und Sepp Eder den Versuch der Bewirtung am Hof gestartet.



Produkte von „daheim“

KIRCHHAM. Das erste Mal „ausg´steckt“ am eigenen Hof im Herbst 1997 hat bei den Gästen gleich voll eingeschlagen. Im Frühjahr 1998 wurde im Hausgarten mit der Errichtung eines Pavillons mit Panoramablick bis ins Hausruckviertel begonnen. 2009 hat Josef (Joschi) Eder den Erbhof der Eltern übernommen und führt den Familienbetrieb weiter. Jahr für Jahr wurde so der Heurige mit viel Eigenleistung und Herzblut bis zu seiner heutigen Form ausgebaut. Heuer wurde die neue Schank im Eingangsbereich gestaltet und eingerichtet. Dabei wirkten folgende Unternehmen mit: Tischlerei Hindinger Kirchham, Fliesen Raffelsberger Ohlsdorf, die Kunstschlosserei Haan Vorchdorf und Lüftinger Pflasterungen Bad Wimsbach.Fast alles, was man beim Moar isst und trinkt, kommt aus dem eigenen Haus. Rinder und Schweine werden mit Futter der eigenen Felder und Wiesen gefüttert, beim Eder am Hof gehalten, geschlachtet und verarbeitet. Die Fleischqualität und das Wohl der Tiere stehen dabei im Vordergrund. Das Bauernbrot, das Geselchte, Wurst, sowie Aufstriche und Mehlspeisen werden nach alten Rezepten selbst hergestellt. Die Äpfel und Birnen werden beim Moar noch händisch geerntet, gewaschen und gepresst, mit höchster Sorgfalt zu Most, Mostperle und Apfelsaft verarbeitet.Der Mostheurige ist auch bei Radfahrern sehr beliebt, da die Buschenschank am Radweg liegt und auch eine Elektrotankstelle bietet. Der große Spielplatz im Freien und der wetterunabhängige überdachte Heuboden mit Gokartbahn und Heuhüpfen sind ein Highlight. Für Kindergruppen und Schulklassen bietet die Familie Eder stets ein passendes Angebot.Jeden Freitag werden ab 15 Uhr alle Produkte am Bauernmarkt Regau angeboten, weiters können Kunden Rind- und Schweinefleisch, Wurstwaren und Most am Freitag Vormittag ab Hof auf Vorbestellung direkt abholen.

Rezepttipps

Mostbuschenschank Familie Eder4656 Kirchham, Krottendorf 6Tel. 07619/2357Ausg´steckt is:Di., 2., bis Sa., 20. MaiDi., 27. Juni bis Sa., 15. JuliDi., 29. Aug. bis Sa., 16. Sept.täglich ab 16 UhrSo. und Mo. geschlossen.für ein Kilogramm Aufstrich125 Gramm Butterhalbes Kilo Magertopfen250 Gramm Frischkäse125 Gramm SauerrahmKarotten, Lauch, Radieschen, Gurkerl, Schnittlauch, frische Kräuter, Knoblauch, SalzButter schaumig rühren,Topfen, Frischkäse, Sauerrahm beimengen,Gemüse und frische Kräuter unterrühren,mit Salz und Knoblauch abschmecken. Schmeckt vorzüglich.für ein Kilo Aufstrich800 Gramm mehlige Erdäpfel, Milch nach Bedarf einrühren (ca. viertel Liter), 250 Gramm Sauerrahm,Erdäpfel im Wasserbad weichkochen, Erdäpfel schälen, in einer Schüssel Erdäpfel stampfen, mit Milch und Sauerrahm verrühren, und mit Gewürzen(Salz, Pfeffer, Knoblauch) abschmecken. Mit frischem Schnittlauch servieren. Schmeckt vorzüglich.