Familie Engl führt wieder Gasthaus Reiter

02.05.2017, 12:38 Uhr

Seit Samstag, 29. April, führt Familie Engl samt Team „selber die Geschicke des Hauses“.

PINSDORF. „Frisch, saisonal, regional!“, ist der Slogan von Familie Engl, die ab 29. April „ihr“ Gasthaus Reiter in Pinsdorf wieder selber führt. Dieser Slogan wird von der Wirtsfamilie gelebt, die Zutaten für die Gerichte stammen ausschließlich von regionalen Lieferanten. Auch mit den Pinsdorfer Betrieben arbeitet die Familie Engl eng zusammen. „Unsere Küche ist bodenständig, traditionell, bei uns wir die klassische Hausmannskost serviert. Natürlich gehen wir auf die Jahreszeiten und ihre Spezialitäten ein und bieten unseren Gästen saisonale Spezialitäten-Tage bzw. -wochen. Um wirklich allen Gästen etwas bieten zu können, finden sich auch vegetarische Gerichte auf unserer Speisekarte“, so Christine Engl-Grafinger. Mittagmenüs gibt es von Mittwoch bis Samstag, von 11 bis 13.30 Uhr, solange der Vorrat reicht – da diese selbstverständlich frisch gekocht werden. Die flexibel zu gestaltenden Menüs gibt es mit zwei oder drei Gängen, wahlweise mit Suppe oder Nachspeise, wahlweise mit Fleisch oder vegetarisch. Für Stammgäste bietet die Familie Engl etwas besonderes: einen Menüpass: das heißt 10 + 1 gratis.Der sonnige und ruhige Gastgarten wurde völlig neu gestaltet. Dort können mit Blick ins Grüne unter anderem Eisbecher mit Höflinger´s Bioeis genossen werden. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch ab 29. April!“, so Familie Engl.Am 7. Mai gibt es – bei jeder Witterung – einen Frühschoppen mit dem MV Pinsdorf.

Zur Sache

REZEPTTIPP: Gebratenes Lachsforellenfilet auf Bärlauch-Risotto

Gasthaus ReiterChristine und Thomas Engl-Grafinger, Christl EnglVöcklabrucker Str. 74812 PinsdorfTel. 07612/63916Homepage folgtÖffnungszeiten:• Montag und Dienstag Ruhetag• Mittwoch bis Samstag: ab 11 Uhr• Sonn- und Feiertag: ab 9.30 UhrAuf Reservierung (Anmeldung) wird auch gerne Montag und Dienstag geöffnet3 El Butter, 3 Stück Zwiebel, 360 Gramm Risottoreis, 150 ml Weißwein, 600 ml Gemüsebrühe, 150 ml Obers, 150 Gramm Parmesan frisch gerieben, 3 Stück Butter ca.15 gr, 120 Gramm Bärlauch klein geschnitten. Salz, PfefferZwiebel klein schneiden, die Butter in einem Topf erhitzen und die Zwiebel bei schwacher Hitze glasig braten. Risottoreis beigeben, kurz anschwitzen mit Weißwein und etwa 1/3 der heißen Gemüsebrühe aufgießen. Bei mäßiger Hitze etwa 18 Minuten köcheln lassen. Ständig rühren und nach und nach etwas heiße Brühe zugießen, bis das Risotto schön bissfest, aber cremig ist. Dann das Obers und den Parmesan in das Risotto einrühren, kurz mitdünsten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Risotto vom Herd nehmen, Butter unterrühren, den frisch gehackten Bärlauch unterheben und 2 Minuten zugedeckt rasten lassen.6 Lachsforellenfilets, je ca. 200 gr, 3 El Olivenöl, 3 Stück Butter ca.15 gr, Salz, PfefferLachsforellenfilet unter kaltem Wasser abspülen und trocken tupfen. Mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. 1 El Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Fischfilet etwa 4 Minuten anbraten. Die Filets wenden, die Butter hinzufügen und fertigbraten (ca. 2 Minuten).Risotto mit den Filets anrichten, mit Zitrone und Bärlauch garnieren.Rezept für sechs Personen