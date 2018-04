25.04.2018, 20:00 Uhr

"... Köstliches aus heimischen Gewässern" heißt ein neues Kochbuch unter heimischer Mitwirkung.

SALZKAMMERGUT (km). Markus Moser stammt aus einer der ältesten Fischerei-Familien des Traunsees in Altmünster und ist selbst Bio-Fischzüchter in Großalm. Zusammen mit Angela Hirman verfasste er das Buch "Fisch echt einfach", in dem die beiden Lust auf heimische Fische machen und mit ihren kreativen Rezepten deren kulinarische Vielfalt aufzeigen. Fisch gilt nicht nur als überaus gesund, er kann auch mit seinem einzigartigen Geschmack punkten. Doch gerade bei Meeresfischen ist ungetrübter Genuss nicht immer selbstverständlich. Hirmann und Moser greifen deshalb zu Fischen aus heimischen Teichen, Seen und Flüssen. Ob Forellen, Saiblinge, Karpfen, Schleien oder auch Flusskrebse – die nachhaltigen Alternativen aus diesen Gewässern sind vielfältig, naturbelassen und – das Wichtigste – sie schmecken!Die Autoren bieten das nötige Knowhow und führen Schritt für Schritt in die Arten der Fischzubereitung ein. Aber nicht nur das: Sie blicken über den Tellerrand hinaus und erklären Wissenswertes zu Fischsorten, -zucht und -kauf. In den abwechslungsreichen Rezepten wird jeder Fischart ihre geschmackliche Besonderheit entlockt und das Fleisch in schonender Weise zubereitet.