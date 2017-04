Restaurants und Lokale in Gmunden: Geheimtipps aus dem Salzkammergut

27.04.2017, 12:12 Uhr

Im Bezirk Gmunden gibt es zahlreiche Adressen für gutes Essen – man muss sie nur kennen

Überblick

BEZIRK (km). Wer hungrig ist, der hat die Qual der Wahl. Gerade in den Tourismusregionen des Bezirkes gibt es zahlreiche Restaurants, Wirts- und Kaffeehäuser. Im Salzkammergut gibt es sage und schreibe 400 Gastwirte, die ihr Bestes geben, ihre Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Es gibt darunter viele Lokale, die Außergewöhnliches bieten – man muss nur wissen, wo man sie findet. Unsere Lokaltour beginnt im malerischen Grünau. Der Gasthof Jagersimmerl ist ein Treffpunkt für Gourmets, die regionale Küche in einem wunderschönen historischen Gasthof schätzen. Besonders Freunde von Wildgerichten werden sicher nicht enttäuscht. Weiter geht es nach Traunkirchen zur Hochsteinalm. Dort gibt es klassische Gerichte wie Brat´l und Co, besonders die Kinder werden am Weg dorthin Freude an den unzähligen Tieren haben. Christoph Parzer überrascht seine Gäste in der Klosterstube in Traunkirchen mit Burgern, Steaks und atemberaubenden Fischgerichten. Wanderer sind im Mittereckerstüberl in Ebensee bestens aufgehoben. Der Kaiserschmarren ist ein Gedicht! In Bad Ischl serviert für Fans der "schnellen Küche" Börni Börger Spezialitäten rund ums "Laberl" im Ischler Kurpark. Die kulinarische Rundreise findet in St. Wolfgang ein "rasantes Ende". Sandro Gamsjäger von "d´Speis" hat schon für das Red Bull-Formel 1-Team gekocht.Au 36, 5360 St. Wolfgang im Salzkammergut17.30 bis 22 Uhr, Ruhetag: Dienstag & MittwochSandro Gamsjäger, ehemaliger Koch für das Red Bull Formel 1-Team, zaubert Köstlichkeiten aller Art.

Hochsteinalm 1, 4801 TraunkirchenMo. und Di. Ruhetag, Mi. bis So. ab 10 UhrDie Hochsteinalm liegt auf 907 Metern über dem Traunsee. Am Weg zum Gasthaus gibt viele Tiergehege.Klosterplatz 2, 4801 TraunkirchenApril bis Okt.: Di. bis Sa. 10 bis 23 Uhr, So., Mo. RuhetagIm historische Lokal mit modernen Akzenten gibt es Steaks, Fisch sowie Burger.Habernau 6, 4645 GrünauMi. bis Mo. von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Di. Ruhetag, ausgenommen Feiertag.Der kaiserliche Jäger „Simmerl“ verfügte damals nur über regionale Produkte, das lebt heute Familie Bergbaur.Kurpark, 4820 Bad IschlMai bis Ende September, von 11 bis 22 Uhr, wetterabhängige ÖffnungszeitenTolle Burger-Spezialitäten, zu günstigem Preis und ein schönes Ambiente im Bad Ischler KurparkSchwarzenbach, 4802 Ebensee15. April bis 15. September: durchgehend täglich geöffnetVon Mitte April bis ca. Mitte Mai bildet sich nahe der Hütte ein SchmelzwasserseeHier gibt es kulinarische Geheimtipps aus ganz Oberösterreich.