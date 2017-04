Restaurants und Lokale in Gmunden: Unsere Geheimtipps

26.04.2017, 10:23 Uhr

Die Innenstadt hält ein reichhaltiges Angebot an Mittagsmenüs parat

GMUNDEN. Gmunden ist aufgrund ihrer zahlreichen Handels- und Dienstleistungsbetriebe ein beliebter Arbeitsort. Dies bedeutet auch, dass hunderte Arbeitnehmer sich täglich fragen, was sie zu Mittag essen sollen. Zahlreiche Restaurant und Cafés bieten ihren Gästen deshalb Mittagsmenüs an. Diese sind günstig, frisch, wahlweise deftig oder ausgewogen und vor allem schnell serviert. Nicht zu vergessen ist der Umstand, dass man seine Arbeit zur Mittagszeit kurz unterbrechen kann um wieder Kraft für den restlichen Tag zu tanken.Die Vermutung, dass es in der Gmundner Innenstadt keine Auswahl an günstigen Mittagsmenüs gibt, kann schnell widerlegt werden. Allein in einem Umkreis von 500 Metern vom Rathausplatz gibt es 15 Restaurants und Cafés die ein Mittagsmenü anbieten. Eine Liste mit allen Gaststätten und den Öffnungszeiten gibt es unter Link „Mit dieser Liste wollen wir aufzeigen, dass es in der Gmundner Innenstadt eine Vielzahl von Restaurants gibt, die Ihren Gästen zu Mittag ein abwechslungsreiches Menü anbieten. Ich selbst werde ab dieser Woche jeden Tag ein Lokal besuchen und werde somit innerhalb von drei Arbeitswochen kein Gasthaus zweimal besucht haben,“ sagt Stadträtin Irene Schönleitner.