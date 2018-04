29.04.2018, 18:30 Uhr

Herbert Schönberger will auch in Zukunft gemeinsam Politik für alle machen

ST. KONRAD. Mit großem Dank und Anerkennung wurde Bürgermeister Franz Kronberger von den Gemeinderäten aller Parteien verabschiedet. „Wir sind Franz Kronberger für das gute Arbeitsklima in unserer Gemeinde dankbar“, so der amtsführende Bürgermeister Klaus Mayrdorfer. Das soll auch in Zukunft so bleiben, so Mayrdorfer weiter, „deshalb hat die ÖVP auch Herbert Schönberger als Bürgermeister-Kandidaten ausgewählt – er steht für ein ehrliches Miteinander in der Gemeindestube“.Für Herbert Schönberger steht fest: „Egal ob Rot und Schwarz in Wien streiten – bei uns in St. Konrad geht nur dann was weiter für die Menschen, wenn wir über Parteigrenzen hinweg Miteinander für St. Konrad anpacken“. Mit seiner SP-Mitbewerberin um das Bürgermeisteramt ist Schönberger seit langem in gutem Arbeitskontakt: „Ich freue mich, mit Ilse Hummer (3.v.l.) auch weiterhin für unsere Gemeinde zu arbeiten“.Auch VP-Chefin Christine Weinzierler ist davon überzeugt, dass der Erfolg in der Zusammenarbeit liegt und ergänzt: „Die ÖVP trägt seit langen Jahren die Hauptverantwortung für St. Konrad“, so Weinzierler „immer wieder haben wir gut geeignete Bürgermeister zur Wahl gestellt. Herbert Schönberger wird die Reihe der erfolgreichen Bürgermeister für St. Konrad fortsetzen – er steht für ein offenes Miteinander“, stellt sich die ÖVP-Chefin mit ihrem Team hinter den Bürgermeister-Kandidaten.