Nationalratswahl 2017: Jens Baumgartner (FPÖ) im Interview

03.10.2017, 13:00 Uhr

ins NWR-Rennen und ist der aussichtsreichste Kandidat des Salzkammergutes. Er ist auf der Traunviertel-Liste auf Platz 2 gereiht und stellte sich dem BezirksRundschau-Wahl-Interview.Als Vertreter des Bezirks Gmunden würde ich mich für die regionale Entwicklung auf allen Ebenen verpflichten. Dies reicht von leistbaren Wohnungen und Förderungen für junge Familien, über wirtschaftliche Standortsicherungen, bis zum touristischen Ausbau.Der FPÖ geht es darum, in diesem Land endlich etwas voranzubringen und es aus den Klauen des rot-schwarzen Proporzes zu befreien. Für diese Umsetzung werde ich mich persönlich mit voller Kraft und Engagement einsetzen. Und dafür bin ich auch bekannt.

Die größte Gefahr ist Stillstand in der weiteren Entwicklung sowie der schleichende Verlust unserer Kultur, Werte und Traditionen. Es bedarf somit einer nachhaltigen Stärkung der Familienpolitik, regionalen Wirtschaft und unserer kulturellen Identität.Familie ist ein zentraler Wert in unserer Gesellschaft und Basis für jegliche Entwicklung. Jungfamilien müssen gefördert und finanziell abgesichert werden. Wir dürfen aber auch jene Generation nicht vergessen, die unseren heutigen Standard aufgebaut hat.Als Sprachrohr und regionales Bindeglied zur Bevölkerung, gibt es hier zahlreiche Möglichkeiten. Der persönliche Austausch sowie das Sammeln von Ideen und Anregungen steht dabei an oberster Stelle. Diese sind dann bestmöglich zu vertreten und umzusetzen.Eine Übersicht über alle weiteren Spitzenkandidaten aus dem Traunviertel finden sie unter Nationalratswahl 2017: Spitzenkandidaten aus dem Salzkammergut im Interview