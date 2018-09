Personalrochade in der FPÖ Ebensee

24.09.2018, 15:46 Uhr

Heissl übernimmt beim ordentlichen Parteitag die Obmannschaft von Christian Laimer

Cramer danke Laimer

EBENSEE. Beim ordentlichen Ortsparteitag der FPÖ Ebensee wurde Sebastian Heissl mit Mehrheit zum neuen Ortsparteiobmann gewählt. Christian Laimer, der während seiner Obmannschaft die FPÖ auch in schweren Zeiten geführt hat, stand für eine Kandidatur nicht mehr zur Verfügung.Der 46-jährige Oberstleutnant Sebastian Heissl ist ein waschechter Ebenseer, der mit seinem Heimatort sehr verwurzelt und auch weithin bekannt ist. „Ich freue mich über das Vertrauen, das in mich gesetzt wird und verspreche mein Bestes zugegeben“, so Heissl. „2021 möchte ich als Spitzenkandidat in die Wahl gehen und gemeinsam mit meinem starken Team das gute Ergebnis von 2015 noch verbessern“ nennt der neue Obmann eines seiner Ziele. „Wenn wir in der Gemeinde mitgestalten wollen, müssen wir uns dementsprechend engagieren und mehr Leute für uns gewinnen, die bereit sind auch aktiv in der Kommunalpolitik mitzuarbeiten“, so Heissl, der als weiteres Ziel die Stärkung der Ortsgruppe nennt. „Es gilt die absolute Mehrheit der SPÖ endlich zu brechen!“Sebastian Heissl der bereits 2017 für den Bezirk Gmunden für den Nationalrats kandidierte kündigt auch Umstrukturierungen in der Fraktion an.Ehrengast war der 2. LT-Präs. Adalbert Cramer, der sich vor allem bei Christian Laimer für seine Loyalität und Engagement in den letzten Jahrzehnten bedankte. In weitere Funktionen wurden gewählt: Anton Mair als Obmann Stellvertreter, Harald Müller und Johanna Capka als Kassier und Kassier Stv. sowie Thomas Günther-Eschholz als Schriftführer. Die Funktion der Rechnungsprüfer übernahmen Arthur Nussbaumer und Martin Holzinger. Weiters in den Vorstand gewählt: Christine Lipp, Valentin Lahnsteiner, Franz Muhr, Thomas Quatember und Günther Oberegger.