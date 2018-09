Wechsel an der Spitze der FPÖ Stadtpartei Bad Ischl

14.09.2018, 09:51 Uhr

FPÖ Urgestein Toni Fuchs verlässt Kommandobrücke als Stadtparteiobmann. Sein Nachfolger ist Norbert Schartner

BAD ISCHL. Der Stadtparteitag der FPÖ brachte den geplanten Wechsel an der Spitze. Nach elf Jahren als Stadtparteiobmann, in denen er die FPÖ Bad Ischl zur zweitstärksten Fraktion von Bad Ischl geführt hat, verlässt Anton Fuchs die Kommandobrücke der FPÖ Bad Ischl.Neuer Stadtparteiobmann der FPÖ Bad Ischl ist der 56-jährige Norbert Schartner, der vor allem die interne Kommunikation stärken möchte. „Teamplayer und auf Konsens bedacht“, so Schartner in seinem ersten Statement, möchte er die zahlreichen Mitglieder der FPÖ zu einer schlagkräftigen und kompakten geschlossenen Gruppe formen und zur verstärkten Parteimitarbeit zum Wohle Bad Ischls motivieren und anspornen.

Der 3-fach Magister (Jus, Politikwissenschaft, Geschichte) arbeitet als Bundesbediensteter für das Bundesministerium für Landesverteidigung, lebt in Rettenbach/Bad Ischl und ist mit Elena verheiratet. Seine Hobbys sind das Salzkammergut, die Arbeit im Garten, Bücher und Modellbau. „Ich mag die Menschen, liebe diese wunderschöne Stadt Bad Ischl und freue mich auf die bevorstehenden Herausforderungen und Aufgaben“, so der neue Stadtparteiobmann der FPÖ Bad Ischl.Zu seinen Stellvertretern einstimmig gewählt wurden Micha Oberfeld und Sepp Loidl.Weiter sind in der Stadtparteileitung Kerrin Lessl, Johann Wimmer Andreas Laimer, Werner Hillbrand, Hermine Siegl, Barbara Schenner, Klaus Wallerstorfer und der scheidende Obmann Anton Fuchs. Das Amt der Rechnungsprüfer übernahmen Franz Spielbüchler und Josef Engl.Auch Ehrengast Bezirksparteiobmann und 2. LT-Präsident Adalbert Cramer bedankte sich bei Fuchs für seine hervorragend geleistete Arbeit in der Vergangenheit. „Dem neuen Obmann mit seinem Team wünsche ich viel Kraft für die Zukunft. Bad Ischl ist für uns im Bezirk eine wichtige Ortsgruppe die von mir selbstverständlich die volle Unterstützung erhält“, so Cramer weiter.