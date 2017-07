15. Oktober: Wolfgangsee lädt zum Rundlauf

24.07.2017, 08:30 Uhr

ST. WOLFGANG. Am 26. Oktober 1972 war der Wolfgangseelauf ein „Exot“ – elf von 13 Startern erreichten bei der ersten Auflage das Ziel. 45 Jahre später ist der „Int. Wolfgangseelauf – Salzkammergut Marathon“ mit inzwischen 5.600 Meldungen ein Klassiker der europäischen Laufszene.

Laufevent am Wahltag

Schon jetzt haben sich bei den Veranstaltern der Laufgemeinschaft St. Wolfgang für die vier Hauptbewerbe (5,2 km / 10 km / 27 km / 42,195 km) und den samstägigen Junior-Marathon 2.100 Läufer aus 27 Nationen angemeldet. Erfreulich ist, dass vor allem der 27-km-Klassiker noch mehr Interesse als 2016 hervorruft, da gab´s 2.247 Anmeldungen.Am Wolfgangsee wird traditionell am dritten Oktobersonntag gelaufen – heuer ist das mit dem 15. Oktober der frühestmögliche Termin. Am selben Tag findet allerdings auch die Nationalratswahl statt. Alle vier beteiligten Bürgermeister und Kommunen (St. Wolfgang, Bad Ischl, St. Gilgen, Strobl) zeigten sich äußerst kooperativ – damit können alle Läufe in gewohnter Weise statt finden. In St. Wolfgang wurde das Wahllokal von der Gemeinde in das Tourismusbüro am Ortseingang verlegt. Eine Stimmabgabe ist dort selbstverständlich für Laufgäste wie Einheimische möglich.