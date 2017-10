17.10.2017, 08:04 Uhr

22. Oktober: Oberwart bei Basket Swans zu Gast

GMUNDEN. Nachdem die Gmundner Basket Swans in der dritten Runde der Basketball Bundesliga spielfrei waren, kommt es am Sonntag zum zweiten Heimspiel der Saison. Am 22.10., 17 Uhr, treffen die Swans auf Vizemeister Oberwart. Bei den Gunners hat sich im Sommer viel verändert, sowohl Trainerstab als auch alle Legionäre wurden ausgetauscht, trotzdem haben sie die beiden ersten Spiele gewonnen. Die Swans wollen mit einem weiteren Heimsieg auf jeden Fall den Anschluss an die Spitze wahren, an der völlig überraschend derzeit Traiskirchen weilt, auch weil Kapfenberg bei Klosterneuburg eine deutliche 59:75-Schlappe erlitt.

Zwei Stockwerke tiefer spielt die Landesligamannschaft der Swans bislang eine makellose Saison: Im dritten Saisonspiel landete man gegen den Co-Favoriten Blue Evils Linz einen 81:67-Sieg und ist damit nun alleiniger Tabellenführer.

Gefällt mir