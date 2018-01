Alle Neune im Kleinformat!

21.01.2018, 01:09 Uhr

Pünktlich um 16:00 Uhr begann das mit Spannung erwartete Finale im Doppelbewerb. Gefightet wurde um jeden Kegel und die Nervven lagen teilweise blank. Jeweils 6 Durchgänge mussten dabei ausgespielt werden. Schließlich gab es dann aber ein Siegerpäarchen mit Hans LENDVAI und Franz WIMMER die unglaubliche 1101 Kegel schafften.Das verlangte dann nach einer Stärkung, die auch in Form eines tollen Buffets für alle Sportler und Mithelfer bereit stand. Union Obmann „Jacky“ Michael UHL gab die erlösenden Worte: "das Buffet ist eröffnet“.Um 19:00 Uhr dann das große Finale der besten 10 Einzelkegler der Vorrunden. Und da ging es nochmals ordentlich zur Sache. 10 Durchgänge zu je drei „Würfe“ verlangte den Sportlern und Tischrichtern alles ab. Mit den unmöglichsten Verrenkungen versuchten die Kegler den Kreisel zu lenken. Der folgte aber jener Drehung, der ihm mitgegeben wurde.Endlich war es geschafft. Die Rechner der Kampfrichter glühten und schließlich konnte dann Jacky UHL und Turnierleiter Norbert LANG das ersehnte Ergebnis präsentieren. Mit Platz 10 beginnend stieg die Spannung dann bis zum Höhepunkt. Platz 3 konnte dieses Jahr Rudi PÜHRINGER aus Gmunden mit 368 Kegel, Platz 2 Hans LENDVAI aus Ohlsdorf mit 375 Kegel und schließlich Platz 1 Andi WEBER aus Schwanenstadt mit sage und schreibe 394 Kegel einnehmen. Unter Jubel der vielen Fans und Zuschauer wurden dann die Sieger und Teilnehmer gefeiert.Alle Finalisten konnten sich am Ende der Veranstaltung noch bei der tollen Tombola einen Preis abholen. Eines noch vorweg. Das Tischkegelturnier der UNION Gschwandt findet 2019 seine Fortsetzung, so die Schlussworte von Obmann Jacky UHL!Alle Bilder in Kürze unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie unter Sport - Tischkegeln 2018