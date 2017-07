"Austrian Pumptrack Series" wieder in Bad Ischl

24.07.2017, 14:04 Uhr

BAD ISCHL. Auch heuer gibt es wieder den Mega-Event am Pumptrack in Bad Ischl - als Herzstück der zweiten Austrian Pumptrack Series kommen die Stars der Szene auch in die Kaiserstadt.

Nicht nur zum Zuschauen, sondern auch zum live dabei sein ist dieses Wochenende geeignet, sich Tipps vom Profi zu holen. Am Freitag, 28. Juli können Kinder beim Profi Kids-Coaching mit den Profis Elke Rabeder und Christoph Grill ihre ersten Erfahrungen auf dem Pumptrack sammeln. Samstag, 29. Juli wird Weltrang-Downhillracer Markus Pekol von 9:00 - 11:00 Uhr die Kinder trainieren. Anmeldungen unter www.elkerabeder.at bzw. www.markuspekoll.com.Timetable zum Wettkampftag: 11:00 - 13:00 Uhr Training, ab 13:00 Uhr Pumptrack Race. Das Race Office ist von 10:00 bis 12:00 für eure Anmeldungen geöffnet. Musikalische Unterhaltung bieten 3deutige Aussage und The Happy Terrorists im Pumptrack Festzelt. Ab 22:00 Uhr Riders Party im Café Johann".