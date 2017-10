Bewährtes Format mit neuem Austragungsort

06.10.2017, 09:16 Uhr

Der „Fantastische 4er – ein Staffellauf im 4er-Team“ ist erfolgreich im Herbst 2017 am neuen Austragungsort, der Altmünsterer Esplanade angekommen

Tolle Siegerehrung und Versprechen für die Zukunft

ALTMÜNSTER. 20 motivierte 4er-Teams trotzten dem herbstlichen Nieselregen und fanden sich bei der neuen Streckenführung an der wunderschönen Esplanade in Altmünster ein.Nach einem gemeinsamen Warm-Up fiel schon die Startklappe. Je nach Zusammenstellung der Teams gab es verschiedene Wertungsklassen. Was bei allen Läufern aber immer zu beobachten war: die Freude an der gemeinsamen Bewegung und auch der große Ehrgeiz, für sein 4er-Team das Beste zu geben. Angespornt durch viele Zuschauer erfolgte die Übergabe des Staffelholzes im Zielbereich beim Pavillon. „Fantastische“ Staffelnamen und sogar ein als Katzen verkleidetes 4er-Team machten diese Veranstaltung für alle Familien zu einem sehr sympathischen Ereignis. Dazu trugen auch die „Dancing Queens“ unter der Leitung von Elisabeth Schmidt mit ihrer Tanzvorführung bei.Lang erwartete Höhepunkte waren die Siegerehrung und die Verlosung der vielen hochwertigen Tombolapreise unter allen anwesenden Läufern. Moderator Michael Sulzbacher und die Obleute Karin Führer und Hannes Schobesberger zeigten sich begeistert über die rege Teilnahme und fühlen sich nun hochmotiviert, dieses Lauffest für die ganze Familie auch 2018 wieder zu veranstalten!.