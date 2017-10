Elisabeth Raudaschl holt Bronzemedaille bei Staatsmeisterschaft

08.10.2017, 22:29 Uhr

Beim Bewerb am Sonntag auf der Normalschanze in Villach war Chiara Hölzl bei den Damen eine Klasse für sich. Sie wurde souverän österreichische Meisterin. Auf den Plätzen 2 bis 4 platzierten sich jedoch die die Springerinnen aus Oberösterreich. Hinter Jaqueline Seifriedsberger (2.) holte sich Elisabeth Raudaschl aus St. Wolfgang die Bronzemedaille. Sophie Mair aus Bad Ischl konnte sich gegen Weltcupstarterin Eva Pinkelnig durchsetzen und belegte den 4. Rang.Bei den Männern lief es trotz guter Trainingsergebnisse nicht nach Wunsch. Sowohl beim Bewerb am Samstag auf der Großschanze in Bischofshofen als auch am Sonntag in Villach auf der Normalschanze konnten sie sich nicht im Spitzenfeld platzieren Bester heimischer Athlet war Maximilian Steiner aus Ebensee. Er sprang am Samstag auf Rang 14 und am Sonntag auf Rang 22. Max Schmalnauer aus Bad Ischl platzierte sich auf den Rängen 26 und 29. Florian Mittendorfer aus Neukirchen /Altmünster sicherte sich auf den Normalschanze Rang 32. Gold ging an beiden Wettbewerbstagen an den Oberösterreicher Michael Hayböck.