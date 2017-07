Erfolg für Team Instec: Gottfried Lang bei Wachauer Raddtagen am Podest

25.07.2017, 09:00 Uhr

WACHAU. Nach seinen Erfolgen beim Amadé und dem St. Pöltner Radmarathon schaffte Team Instec-Fahrer Gottfried Lang nun bei den Wachauer Radtagen den Sprung aufs Podest.

Lang wählte wiederum die Mitteldistanz. Es ging 99 Kilometer, mit anspruchsvollen 1.168 Höhenmeter, durch das Weltkulturerbe Wachau. Mit einer Zeit von 2:35:55 und der Durchschnittsgeschwindigkeit von 38.1 km/h platzierte sich Lang an dritter Stelle seiner Altersklasse. Nächster Halt wird der Radmarathon in Zwettl sein. „Mein Ziel ist es den dritten Rang in der Gesamtwertung zu festigen“, so Lang.