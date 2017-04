Erfolgreiche Karateka der Sportunion Altmünster

30.04.2017, 21:38 Uhr

Union Karate-Bundesmeisterschaft in Salzburg - 3x Gold, 2x Silber und 1x BronzeEs ging Schlag auf Schlag bei den Karatekas der Sportunion Altmünster.Putz Kilian wurde zweifacher Bundesmeister.Bei der Union Karate-Bundesmeisterschaft in Salzburg holte sich Putz Kilian im Bewerb Kata-Einzel U 16 den Titel vor Wiesener (Attergau).Mit seinen Vereinskollegen Neuhold Niklas und Leithner Nikolaus legte er im Kata-Teambewerb noch eins drauf und sie holten Gold vor dem Team aus Pongau.

Im Kumite U 16 verlor Putz Kilian das Finale gegen Veladzic aus Pinzgau und holte Silber.Ebenfalls ganz oben auf dem Podest landete das Kata-Team U 12 weiblich.Zellinger Maris die im Einzelbewerb U 12 durch die Trostrunde noch Bronze gewinnen konnte, durfte sich mit ihren Teamkolleginnen Treml Anna und Janecek Nadine über Gold freuen. Sie gewannen gegen das Team aus Walserfeld.Auch ganz knapp an Gold vorbei ging es für Scheucher Wilma in der Kata + 35.Scheucher verlor das Finale nur knapp mit 2:3 gegen Bucher (St. Pölten).Der jüngste Kämpfer war Zellinger Leon(9), er feierte seine Premiere. Leon verlor die 1.Runde, machte aber seinen Sache ganz gut.Die Geschwister Pangerl Anja u. Tina und Gassenbauer Daniel hatten über die Trostrunde noch die Chance aufs Podest. Leider wurde es am Ende der 5. Platz.