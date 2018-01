Erfolgreicher Auftakt zur Wintersaison für KEVIN MODL #48

22.01.2018, 17:32 Uhr

aus Schneegattern beim Saisonauftakt der BHV-Events in Neukirchen am Großvenediger denin derhinter den routinierten Quad-Fahrern Klaus Fleckinger (AT) und Igor Fabiani (SI).Beim BHV-Speed-Hill-Cup am Vortag nimmt er den 4. Platz mit nach Hause.Wir vom Team GRÖPL RACING gratulieren zum erfolgreichen Wochenende!

Großes Dankeschön an Peter Rieder an dieser Stelle, der jedem Wetter trotzt und ganz hervorragende Fotos der BHV-Event's ins Netz stellt!