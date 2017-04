Erfolgreicher Saisonstart für den Gmundner Ruderverein

24.04.2017, 13:16 Uhr

KLAGENFURT, GMUNDEN Von 21. bis 23. April fand die internationale Ruderregatta in Klagenfurt statt. Der Gmundner Ruderverein reiste mit sieben Jugendlichen an und konnte acht Medaillen mit erringen.

Wie schon bei den Indoormeisterschaften konnte Sebastian Gruber bei den Schülern sein Talent zeigen und gewann sowohl den Vorlauf, als auch das Finale des Schüler Einers. Gemeinsam mit Kai Holtmann gelang es, den dritten Platz im Doppelzweier der Junioren B zu errudern. Sein Bruder Thomas Gruber ging das erste Mal bei den Junioren an den Start und musste eine Strecke von 1500 Meter bezwingen. Mit kräftigen Schlägen konnte er sich in einem packenden Endspurt den dritten Platz sichern. In der Königsdisziplin, dem Regionenachter, gingen die Sportler des Gmundner Rudervereins (Jonathan Ortner, Robbie Heseltine, Thomas Gruber und Steuerfrau Franziska Öhlinger) gemeinsam mit Sportlern des WSV Ottensheim an den Start und rudernten sowohl am Samstag, als auch am Sonntag auf den zweiten Platz hinter dem Heimfavoriten aus Kärnten.Tabea Minichmayr stellte ihr Talent gemeinsam mit einer Sporlterin vom WSV Ottensheim im Doppelzweier unter Beweis. Die Beiden gingen am Samstag beim Relationsrennen an den Start und konnten danach sowohl den Vorlauf, als auch das Finale gewinnen. Am Sonntag mussten sie nur dem favorisierten Boot aus Wien den Vortritt lassen und erruderten den zweiten Platz.