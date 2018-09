Für Anfänger und Fortgeschrittene: Schachspiel in Bad Goisern erlernen

17.09.2018, 09:04 Uhr

Es steht für Geselligkeit, ist altersunabhängig, fördert die Konzentration und egal auf welchem Niveau man es betreibt, es macht Spass und jede Partie fasziniert auf`s Neue.Der ASKÖ Schachclub Bad Goisern bietet dazu im Herbst zwei Kurse an. Einen für Schüler und Jugendliche und einen zweiten für Wiedereinsteiger & leicht Fortgeschrittene. Dazu gibt es am 27. September um 18.30 Uhr, in der Neuen Mittelschule 2 Bad Goisern (neben Musikschule) einen Informationsabend. Die Kurse finden jeweils an einem Donnerstag statt und sie umfassen zehn Termine zu je 2 Einheiten. Informationen im Vorfeld erteilt Christian Leitner unter 0664/100 8536 oder unter askoe-schachclub-bad-goisern.at