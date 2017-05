Gmunder Tischtennis-Stadtmeisterschaft am 20. Mai

02.05.2017, 12:47 Uhr

GMUNDEN. In drei Altersklassen werden am 20. Mai die Stadtmeister der Gmundner Tischtennis-Szene ermittelt. Den Bewerb trägt die Sportunion Gmunden aus.

Im Startgeld (20 Euro) sind eine Jause und ein Getränk inkludiert. Teilnahmeberechtigt sind all jene, die in Gmunden ihren Hauptwohnsitz haben oder hier zur Arbeit oder zur Schule gehen. Alle anderen können in der Gästeklasse antreten. Infos & Nennungen bis spätestens 14. Mai bei Josef Schlager (0699/11308944) oder unter www.sportunion-gmunden.at/tischtennis Los geht es dann am Samstag, 20. Mai, ab 9 Uhr, Turnsaal der Schulen Gmunden-Stadt, Seilergasse