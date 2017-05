Gosausee-Staffelrundlauf am 12. Mai: Sporteln rund um das Postkartenmotiv

08.05.2017, 11:30 Uhr

GOSAU. Zum fast 16. Mal in Folge wird am Freitag, 12. Mai, der Gosausee-Staffelrundlauf gestartet. In Zweierstaffeln werden bei dieser Veranstaltung die 4,2 Kilometer im Postkartenmotiv bewältigt.

"Der Lauf ist mit wenigen Klassen einfach organisiert und die Stimmung immer bestens bei Läufern und Helfern. Trotz des Gehimtipp-Status haben wir deshalb immer rund 100 Teilnehmer und sind ausgebucht", so Organisator Karl Posch vom ASKÖ Raiffeisen Gosau. Das Event ist ein Rennen für jedermann, im Vordergrund steht nicht die Leistung sondern der Spaß an der Bewegung. Das mit fünf Euro sehr geringe Startgeld und der Verzicht auf Preise für die Sieger bekräftigen diesen Anspruch. Gerade Lauf-Amateure finden mit dem 2er- Staffelsystem eine Möglichkeit, mit gleichgesinnten unterwegs zu sein. Alljährlich wird das Angebot ausgiebig genutzt, rund 50 Staffeln nehmen die Rundstrecke in Angriff.Der Start zum heurigen Lauf erfolgt am 12. Mai um 18 UHr beim Gasthof am Vorderen Gosausee. Nennungen sind ausschließlich am Start möglich. Alle, die keinen Partner für die Staffel haben, können ruhig trotzdem kommen: am Start findet sich alljährlich so manche Staffel spontan zusammen.