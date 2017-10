Heimsiege für SPG muki Ebensee zum Auftakt der Tischtennis-Bundesligasaison

02.10.2017, 08:16 Uhr

Am Sonntag brauchte das Trio etwas länger, um sich gegen Leoben klar durchzusetzen. Nach drei engen und mitunter auch glücklich beendeten Fünf-Satz-Erfolgen befand sich das junge Team aber endgültig auf der Siegerstraße. Diesmal machte Martin Leonhartsberger den Sack zu und fixierte den zweiten 6:2-Triumph in Folge. Herausragender Spieler der Salinenmärkter war Simon Oberfichtner, der mit einem starken 5:0 bilanzierte. Lohn der beiden Heimerfolge ist der vierte Tabellenrang.Die nächsten Heimspiele steigen am 28.10. gegen Gumpoldskirchen und am 29.10. gegen Guntramsdorf.