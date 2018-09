Hoher 12:02 Heimsieg von Judo Kirchham über WAT Stadlau

10.09.2018, 07:51 Uhr

Somit wurde von allen eine ausgeglichene Begegnung mit spannenden Kämpfen erwartet. Die spannenden und durchwegs sehr guten Kämpfe wurden von allen gezeigt und das Publikum kam voll auf seiner Rechnung.Aber unsere Kämpfer zeigten wieder einmal ihren Siegeswillen und zogen bereits in der ersten Hälfte auf 06:01 davon. Mit diesem Vorsprung gestärkt ging es in die zweite Runde. Auch hier zeigte sich, dass am Spruch, "wenn es läuft, dann läuft es" etwas dran ist. Trotz sehr guter Gegenwehr der Kämpfer von Stadlau, endete auch die zweite Runde mit einem 06:01 für Kirchham. Mit diesem 12:02 Sieg fahren geht es Anfang Oktober zu PSV Salzburg, die mit einem Punkt hinter uns am 4. Platz in der Tabelle liegen.

Für Kirchham erzielten die Punkte:je 2 Siege erkämpften: Hinterberger Patrick, Beißkammer Markus, Angerer Thomas Köller Milan und Schuster Alexanderje 1 Punkt erkämpften Beiskammer Rupert und Bergthaler Hans-PeterBeim 2. Kampf bis 66 kg verletzte sich Safer Adam von Stadlau am Arm und musste zur Abklärung ins Krankenhaus. Wir hoffen, dass er keine schwere Verletzung davongetragen hat und wünschen ihm gute Besserung.