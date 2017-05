Ideallinie finden: Streckenbesichtigung zur Salzkammergut-Mountainbike-Trophy

11.05.2017, 17:30 Uhr

BAD GOISERN. Um die „Ideallinie“ für den Marathontag bei der Salzkammergut-Trophy zu finden, gibt es am 20. und 21. Mai eine Streckenbesichtigung.

Bei der Salzkammergut-Trophy stehen am Marathontag (15. Juli 2017) sieben verschieden lange Distanzen zwischen 22 und 210 Kilometer zur Auswahl.Um dafür die Ideallinie zu finden, können bei der Streckenbesichtigung am 20. und 21. Mai zusammen mit Guides und dem Trophy-Team auch die sonst nur am Renntag freigegebenen Streckenabschnitte wie zB. der Hallstätter Salzberg befahren werden.Somit können sich die Teilnehmer im Vorfeld selbst ihre eigene Taktik zurechtlegen und ihre persönliche Rennplanung machen. Aber trotz dem sportlichen Hintergrund wird bestimmt Zeit für eine Einkehr auf einer der urigen Almhütten in der Region bleiben.Alle Infos zur Streckenbesichtigung unter trophy.at/streckenbesichtigung