14.05.2017, 19:59 Uhr

Beim diesjährigen Karate-Eurocup wurde es leider nichts mit Gold, aber dafür Silber und Bronze.Beim hochkarätigen Eurocup in Zell am See waren ca. 1100 Starter und Starterinnen aus 23 Nationen, um ihr Können zu beweisen.Mit von der Partie war auch eine kleine Gruppe von der Karate Sportunion Altmünster. Bei diesem Turnier war das Niveau sehr hoch. Schon in der KataU 12 hatten Treml Anna, Janecek Nadine und Zellinger Maris sehr starke Gegnerinnen aus der Schweiz. Sie verloren leider die erste Runde und die Chance auf die Trostrunde blieb ihnen auch verwehrt.Im Kata-Teambewerb U 12 trafen sie im Finale auf eine starke Mannschaft aus dem Burgenland, die natürlich gleich mit einer hohen Kata begannen. Die jungen Altmünsterinnen holten sich Silber.

Gassenbauer Daniel verlor ebenfalls die 1. Runde gegen Fajardo aus der Schweiz. Er hatte noch die Chance in der Trostrunde, aber wieder war es ein Schweizer der ihn stoppte. Am Ende belegte Gassenbauer Daniel den hervorragenden 7.Platz.Für Pangerl Anja und Pangerl Tina war es leider in der 1. Runde vorbei. Anja musste sich der Schweizerin Barth und Tina der Slowenin Cesko geschlagen geben.Im Bewerb Kata-Einzel + 35 konnte Scheucher Wilma ihren Titel vom Vorjahr nicht verteidigen.Sie verlor gegen Kenda aus Slowenien. In der Trostrunde behielt sie die Nerven und gewann den Kampf um Bronze gegen Kondol aus Polen.