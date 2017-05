Katharina Hochmeir fährt mit Nationalteam zur Weltmeisterschaft

15.05.2017, 08:30 Uhr

OHLSDORF: Für die ohlsdorfer Badmintonspielerin Katharina Hochmeir geht unverhofft ein Traum in Erfüllung. Sie wurde für die verletzte Elisabeth Baldauf in den Nationalkader zur Mannschaftsweltmeisterschaft nach Australien nachnominiert.

Diese findet vom 21. bis 28. Mai in Gold Coast (Australien) statt. Für Hochmeir geht es aber bereits am Montag 15. Mai mit der Nationalmannschaft ab ins Veranstalterland. Österreich spielt dort in der Vorrunde mit Singapur, Australien und den USA in einer Gruppe. Hochmeir wird voraussichtlich im Einzel eingesetzt werden. Für die 18-jährige Ohlsdorferin ist das heuer nach den Jugendeuropameisterschaften bereits der zweite Groß-Einsatz für Österreich. "Ich freue mich schon riesig darauf, mit den Weltbesten in einer Halle zu spielen", so Kathi Hochmeir.