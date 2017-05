Laakirchner Faustballer unterlagen Gegnern aus Nußbach und Linz

15.05.2017, 08:00 Uhr

LAAKIRCHEN. Die Laakirchner Faustballerinnen mussten sich bei Hallenmeister Nußbach mit 1:4 geschlagen geben, auch die Faustball-Herren zogen mit einem 3:4 gegen Aufstiegsfavorit Linz-Froschberg den Kürzeren.

Damen mit erstem Heimspiel

Die Wohlfahrt-Mädels lieferten sich ein knappes Spiel mit Nußbacherinnen, gewannen den ersten Satz und waren in den weiteren Durchgängen immer ganz knapp dabei (13:11, 7:11, 9:11, 8:11, 9:11). „Der Abstand zur Spitze ist ganz knapp, da entscheiden ein, zwei Bälle über den Satzgewinn“, so Coach Dietmar Wohlfahrt.Die Herren starteten schlecht (0:8), fingen sich jedoch in Satz zwei und lieferten sich mit den Linzern eine reißende Partie bei Sonne, Wind und Regen, in der Froschberg erst im Entscheidungssatz wegziehen konnte. „Teamreif“ präsentierte sich Kapitän Michael Almhofer auf der Mittelposition.Am Samstag, 20. Mai empfangen die Paper-Girls Union Freistadt ab 14 Uhr. Die Herren gastieren bei Union Münzbach, erstmals ist auch wieder Angreifer Marco Grafinger im Kader.