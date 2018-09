Landesliga: Altmünster unterlag dem neuen Leader, Scharnstein remisierte!

10.09.2018, 10:06 Uhr

Umstrittenes Gegentor war der Anfang ….Die Gastgeberinnen versuchten nun alles, um, auszugleichen, aber aus 2 Kontern resultierten in der 83. und 86. Minute durch Paula Gaugl 2 weitere Verlusttore, denen nur mehr der Ehrentreffer durch Sarah Stelzhammer in der 90. Minute entgegengesetzt werden konnte. „Wir haben heute sehr schlecht gespielt, es blieb nur bei den Ansätzen“, kritisierte Wabitsch zu Recht, er erhoffe sich vom Team in den nächsten Spielen eine deutliche Steigerung. Mit 4 Punkten fiel seine Mannschaft auf Platz 6 zurück, wobei sich die Teams in der Landesliga hinter dem neuen Tabellenführer Aschach/Steyr und Eidenberg /Geng (beide 5 Punkte/ 3 Spiele), Union Pettenbach (4/3), sowie SPG Antiesenhofen/Weilbach und Windischgarsten (beide 4/2) zusammendrängen.Scharnstein blieb auch im 3. Spiel ungeschlagen!Mit einem torlosen Remis trennte sic in Kremsmünster der SV Scharnstein von der Spielgemeinschaft Antiesenhofen/Weilbach und nimmt nach 3 Spielen noch immer ungeschlagen mit 3 Zählern Rang 8 ein.