Mensch vs. Dampflock: Schafberglauf am 21. Mai

05.05.2017, 10:56 Uhr

ST. WOLFGANG. Der erste Bewerb des Salzkammergut-Berglaufcups ist auch heuer der Schafberglauf in St. Wolfgang. Am Sonntag, dem 21. Mai wird er zum bereits 18. Male von der 1985 gegründeten Laufgemeinschaft St. Wolfgang organisiert.

Sechsfacher Gipfelsturm

Entlang der Bahntrasse der SchafbergBahn heißt das Duell wieder „Mensch vs. Dampflok“. Die Strecke ist mit 5,83 Kilometer nicht lang, aber „kernig“ (1.190 Höhenmeter). Zuletzt gab es im Vorjahr bei traumhaften Frühlingswetter mit 296 Anmeldungen und 275 Finishern zwei neue Rekorde. Mit der sechsfachen Berglauf-Weltmeisterin Andrea Mayr (45:10) und Langlauf-Olympiasieger Christian Hoffmann (44:58) gab es als „Draufgabe“ zwei Tagessieger der Extraklasse. Auch „Überflieger“ Andreas Goldberger war im Vorjahr am Start – nach sehr guten 57:29 Minuten setzte er im Ziel beim SchafbergBahnhof einen „makellosen Telemark“. Vom Veranstalterverein, der Laufgemeinschaft St. Wolfgang, werden dem 31-jährigen Wolfgang Eisl (mehrfacher Sieger des Öst. Berglaufcups) die besten Chancen auf eine vordere Platzierung eingeräumt.Schafberg, Katrin, Dachstein, Loser, Zwölferhorn und Postalm sind jedem ein Begriff – überall gibt es zudem spektakuläre Läufe. Was lag näher, als diese „Salzkammergut-Perlen“ bundesländerübergreifend (Oberösterreich – Salzburg – Steiermark) zum „3. Salzkammergut-Berglaufcup 2017“ zusammen zu fassen.• 21. Mai: Schafberglauf, St. Wolfgang (5,83 km, 1.190 Hm), www.salzkammergut-berglaufcup.at• 11. Juni: Katrinberglauf, Bad Ischl (4,5 km, 943 Hm), www.katrinberglauf.at• 24. Juni: Dachstein-Krippenstein Berglauf, Obertraun (8,4 km, 1.600 Hm), www.dachstein-extrem.at• 29. Juli: Losergipfel-Berglauf, Altaussee (8 km, 1.300 Hm), www.loser-berglauf.at• 20. August: Zwölferhorn-König (10 km MTB/650 Hm + 2,6 km Lauf/400 Hm), www.usc-abersee.com• 2. September: Postalm-Berglauf, Strobl (13,1 km, +820 Hm), www.salzkammergut-berglaufcup.at