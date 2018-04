Neun Podestplätze für Ischler Turner bei Bezirksmeisterschaft

24.04.2018, 11:02 Uhr

Der zwölfjährige Laurin Moser stach mit seiner Leistung besonders hervor: Mit über 11 Punkten konnte er sich vom Zweitplatzierten absetzen und holte somit den Bezirksmeistertitel in seiner Altersklasse, wie auch den Gesamtsieg. Lena Moser und Lena Krupitz konnten an diesem Tag auch überzeugen und brachten den Bezirksmeistertitel in ihren Altersklassen nach Hause. Mit kleinen Fehlern mussten sich Leona Berner, Emine Özcan und Amelie Preishuber auf den zweiten Platz verweisen lassen. Ebenso das Podest und den dritten Platz erreichte die erst sechs-Jährige Helena Rehn. Weiters mit Bronze belohnt wurden Karin Berkenhoff und Katharina Bruckschlögl. Insgesamt haben sich 13 Mädchen und ein Bursch für die Landesmeisterschaft in Gmunden dieses Wochenende qualifiziert.