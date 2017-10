OÖ-Ligisten siegen, Vorchdorf schwächelt

02.10.2017, 13:00 Uhr

Zweite Niederlage für Vorchdorf

Derby in Frauen-Landesliga

Die Askö Schachner Vorchdorf emfping in der Landesliga die Union Esternberg und musste sich mit 0:1 geschlagen geben. Nachdem die Gäste in der Schachner-Arena durch ein Elfmeter-Tor von Radek Szmek in Führung gegangen sind, schaffte es Vorchdorf trotz aller Bemühungen und guter Chancen nicht, den Ausgleich gegen die routinierten Esternberger zu erzielen. Trotz der zweiten Niederlage hintereinander bleibt Aufsteiger Vorchdorf im Spitzenfeld: mit 13 Punkten liegen die Altmtaler punktgleich mit dem neuen Tabellenführer Braunau auf Rang vier.Altmünsters Frauenelf empfängt nach der 1:3 (1:1) Niederlage bei der SPG Antiesenhofen/Weilbach in der Landesliga am kommenden Sonntag um 11.00 Uhr die „Tabellennachbarinnen“ des SV Scharnstein. Im Sonntag-Nachmittag-Spiel unterlag Scharnstein dem Team von Eidenberg/Geng mit 0:1, sodass Altmünster las Vorletzter vor Scharnstein in das „Revier- Duell“ startet.