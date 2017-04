Paper-Girls mit hohen Ambitionen

28.04.2017, 12:28 Uhr

LAAKIRCHEN. Am kommenden Wochenende starten die Faustball-Bundesligen. Die Laakirchnerinnen wollen den Flow aus der Hallensaison mitnehmen und haben auch am Feld das Final-3 als erklärtes Ziel definiert. Die Herren müssen in der Aufstiegs-Play-Off auf Schlagmann Markus Beisskammer verzichten, ein Aufstiegsplatz (Top-2) wird sicher sehr schwer zu erreichen sein.

Die Mädels von Coach Dietmar Wohlfahrt haben sehr früh mit dem Freilufttraining begonnen, letztes Wochenende belegten sie bei einem internationalen Turnier in Stuttgart Rang sieben. Die Laakirchnerinnnen dürfen sich auch über eine Verstärkung freuen: Die 19-jährige Grieskirchnerin Theresa Eidenberger wechselte zur ASKÖ, die U18-Vizeweltmeisterin und Europameisterin könnte vor allem in der Mitte neue Akzente setzen.Die Herren trainieren unter Leitung von Spielertrainer Manuel Helmberger gemeinsam mit jungen Nachwuchsleuten, die vorerst noch in der 2. Landesliga Erfahrung sammeln sollen. Von den acht Teams (Wels, Enns, Froschberg, Münzbach, Vöcklabruck 2, Frohnleiten, Ottensheim) im Aufstiegs-Play-Off schaffen zwei den Verbleib in der 1. Bundesliga, für Laakirchen wird es eine „ordentliche Herausforderung“, so Kapitän Michael Almhofer. Die Herren treffen zum Auftakt am Samstag, 6. Mai zu Hause (17 Uhr) auf den TSV Ottensheim.