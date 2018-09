Schlagerspiel geht an Laakirchen-Papier

23.09.2018, 14:33 Uhr

Die nassen Verhältnisse wusste Angreiferin Carina Steindl gut zu nützen, sie brachte mit knallharten Service und Rückschlägen die Kremstalerinnen zur Verzweiflung. Auch auf Umstellungen von Nußbach war Laakirchens Angriff taktisch gut eingestellt. So konnte sich Coach Dietmar Wohlfahrt über ein überraschend klares 3:0 (8, 8, 9) freuen. Auch die bislang drittplatzierten Welserinnen konnten deutlich auf Abstand gehalten werden (3, 6, 9).Wieder gab es zwei Siege für die Youngsters in der 2. Landesliga-Süd: Gegen Union Bad Kreuzen 2 ließ Coach Markus Beisskammer die Jungs selbst das 3:0 (5, 6, 7) einfahren, gegen FBV Grieskirchen 2 war nach einem 1:2 Satzrückstand seine Einwechslung dringend notwendig - mit entsprechendem Erfolg: Endstand 3:2 (11:8, 10:12, 9:11, 11:9, 11:2).

Die Paper-Girls treffen in der letzten Herbstrunde am Samstag, 29. September zu Hause (12.00 Uhr) auf FBC ABAU Linz Urfahr und Union Compact Freistadt. Der Herbstmeistertitel ist in Griffweite!Union Tigers Vöcklabruck 2 und TUS Kremsmünster 2 heißen die Gegner von Laakirchens Herren am Samstag in Vöcklabruck (13.00 Uhr) in der 2. Bundesliga, in der Schlussrunde der 2. Landesliga trifft Laakirchen 2 auf die auch noch unbesiegten Gastgeber (14.00 Uhr) aus Kirchdorf und Union Nußbach.