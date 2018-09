23.09.2018, 23:02 Uhr

SPEET

– Ein großer Chapeau an alle Fahrer! Grünau im Almtal war wieder der Austragungsort für das legendärste Einzelzeitfahren. Selbst Andreas Goldberger hat sich zum ersten Mal der Herausforderung des Einzelzeitfahrens gestellt und Gefallen daran gefunden.Die Veranstaltung konnte bei optimalem Wetter, perfekten Bedingungen am allerwichtigsten mit bis in die Haarspitzen motivierten Teilnehmern durchgeführt werden.

Elitefahrer, die Creme de la Creme der Hobbyfahrer und alle übrigen Radsportbegeisterten lieben die Strecke von Grünau zum Almsee und retour. Knackige 27 Kilometer und dennoch 280 Höhenmeter waren zu bewältigen.Geretschnig Martin (Bernhard Kohl Racing Team) hat mit 33:33,6 die diesjährige Bestzeit. Den Streckenrekord mit 33:28 konnte er leider nur knapp nicht brechen. Bei den Damen war Schönauer Petra (RC ARBÖ Felbermayr Wels) mit 40:25,5 Tagesschnellste Zeitfahrerin.Von den 6 teilnehmenden Tandems siegte das Team Stadlbauer Hermann und Leithner Gerhard mit 41:45,1.



Ergebnisliste auf www.urc-gruenau.at