SPG SV Gmundner Milch/ASKÖ Ohlsdorf vs. LASK Linz 5:4 (1:2)

29.09.2017, 07:01 Uhr

Unsere U16-Mannschaft geht auch im Herbst als Spielgemeinschaft mit dem Nachwuchs der ASKÖ Ohlsdorf in der OÖ Nachwuchsliga an den Start. Dabei misst sich der blau-weiße Nachwuchs in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes mit namhaften Gegnern. Am gestrigen Mittwoch bezwangen die von Werner Quirchtmair trainierten Talente die Altersgenossen des Bundesligisten LASK Linz und verbesserten sich somit auf den hervorragenden zweiten Tabellenrang. Den Siegtreffer erzielte der Gmundner Dario Topalovic in der 87. Spielminute.

SPG Gmunden/Ohlsdorf vs. LASK 5:4(1:2)SEP-Arena Gmunden, 50 ZuschauerSR Ferdinand MittendorferTorschützen: Paul Staudinger (3), Ermin Durgutovic, Dario Topalovic.Aufstellung: Rudolf Harringer, Sascha Piber, Adnan Camdzija, Leon Cubrelji, Arbnor Zymeraj, Liam Streng, Ahmet Hamzic, Nedim Rizvanovic, Dario Topalovic, Ermin Durgutovic, Niklas Grafinger, Sebastian Fechete, Marcel Raffelsberger, Paul Staudinger, Julian Buchinger, Robin Kelmendi