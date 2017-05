Top-Zeiten und tolles Teamwork bei Gmundner Busines-Run

12.05.2017, 09:10 Uhr

GMUNDEN. im Vorjahr feierte der Business-Run in Gmunden von Lauf-Ass Andreas Berger seine Premiere. Bei der Neuauflage heuer starteten 700 Firmen-Mitarbeiter.

Der Gmundner „Business2Run“, wie der Firmenlauf offiziell heißt, ist einer von vier seiner Art. Neben der Traunseestadt stehen auch heuer Bischofshofen, Freistadt und Vöcklabruck auf dem Programm. Mitlaufen können Dreier-Teams (männlich, weiblich, mixed) aus Firmen. Organisiert wird der Lauf vom ehemaligen Profisportler Andreas Berger. 717 Starter nahmen gestern in 232 Teams – 39 weiblich, 89 männlich, 104 gemischt – die Strecke vom Rathausplatz über die Esplande zum Toscana-Park und retour in Angriff. Die schnellste Zeit bei den Herren legte Peter Buchegger (SK – Die Herrenpartie) mit 15:31 Minuten hin. Bei den Damen eroberte Conny Köpper mit 17:19 Minuten den obersten Stockerlplatz. Bei den Teamwertungen siegten Hipp 2 (Frauen; Astrid Blazejewicz, Barbara Hufnagl, Christina Reisenzein), Lenzing AG Fast Innovation (Männer; Gerhard Kliba, Erwin Malzner, Walter Hanninger) und Innotech Speed Control (Mixed; Wolfgang Luschtinetz, Laura Kroll, Stefan Biesl).Der Finallauf, für den sich die jeweils fünf besten Teams aller Klassen der vier Vorläufe qualifizieren, geht am 21. September wieder in Gmunden über die Bühne. Starten werden dann 180 Teilnehmer.