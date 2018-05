Traumstart der Paper-Faustballer!

06.05.2018, 15:11 Uhr

Bei den Frauen machten die Wohlfahrt-Girls mit einem 4:0 (5, 7, 5, 6) gegen den SK Vöest Linz bereits den Sprung auf Rang 3 der Tabelle – der notwendige Platz fürs Final-3. Nach der langen Spielpause war erstmals wieder Anna Wohlfahrt im Einsatz und knüpfte nahtlos an ihre Leistungen im Herbst an.Am Sonntag wartet dann mit Union Nußbach auswärts (14.30 Uhr) gleich der Tabellenführer auf die Laakirchnerinnen.

Laakirchens Herren gingen ohne Kapitän Michael Almhofer ins Auftaktspiel gegen Favorit Union Hirschbach und überzeugten mit einem klaren 4:0 (9, 8, 3, 9), wobei Youngster Christoph Umgeher gut servierte, die Mitte übernahm Roland Brunnbauer.Aber auch die „Zweite“ gab ein kräftiges Lebenszeichen, besiegte auswärts die beiden Grieskirchner Klubs UFG (3:1) und FBV (3:2). Spielertrainer Markus Beisskammer musste den verletzten Roman Kreutzer in der Mitte ersetzen.Gleich drei Wettspiele stehen diese Woche auf dem Programm: Am Dienstag trifft ASKÖ Laakirchen Papier in der 2. Runde des OÖ-Cups zu Hause auf Hallenmeister Union Tigers Vöcklabruck (18.00 Uhr), am Donnerstag gastieren sie in Ottensheim (15.30 Uhr), am Samstag hat die Almhofer-Fünf gegen AWN TV Enns wieder Heimvorteil (17.00 Uhr).