Traumstart für Laakirchen-Papier in der Faustball-Bundesliga

08.05.2017, 09:53 Uhr

LAAKIRCHEN. Sowohl die Damen, als auch die Herren legten eine Bilderbuchstart in den Bundesligen hin: Die Wohlfahrt-Mädels gewannen in Arnreit mit 4:0, die Herren besiegten zu Hause Ottensheim mit 4:1.

Damen gegen Meister, Herren empfangen Froschberg

Das Coach Dietmar Wohlfahrt zufolge vielleicht wichtigste Spiel im Meister-Play-Offging überraschend klar an die Laakirchnerinnen (11:7, 12:10, 11:7, 11:6), die mit einer kompakten Teamvorstellung keine Zweifel aufkommen ließen, ins Final-3 einziehen zu wollen. Die Defensive erstarkt, der Angriffsdruck von Brunner und Steindl permanent vorhanden und eine gute Abstimmung mit Neuzugang Theresa Eidenhammer, „so kann es weitergehen“, freut sich Kapitänin Eva Schausberger.Auch die Herren starteten mit einem 4:1 (11:6, 8:11, 11:3, 13:11, 12:10) erfolgreich im Aufstiegs-Play-Off gegen Ottensheim, den Ausfall von Marco Grafinger machte Routinier Harald Schmidt gut wett. Knackpunkt war der vierte Satz, in dem die Helmberger-Fünf zwei Satzbälle abwehrten und dann mit einem 13:11-Satzsieg 3:1 in Führung gingen.Am Samstag, 13. Mai, gastieren die Laakirchnerinnen bei Hallenmeister Union Nußbach. Die Herren können erneut auf den Heimvorteil bauen, sie spielen um 17 Uhr gegen Aufstiegskandidat UKJ Froschberg.