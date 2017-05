Tri Team Traunsee top bei Triathlon-Saisoneröffnung

04.05.2017, 09:54 Uhr

GMUNDEN. Die Triathlonsaison 2017 hat begonnen und die noch junge Gmundner Sektion der Sportunion Gmunden und Ohlsdorf „T3 - Tri Team Traunsee“ war sehr erfolgreich bei der Saisoneröffnung im niederösterreichischen Obergrafendorf.

Neun Athleten für Kitzbühel qualifiziert

Trotz der kühlen Tage davor entschlossen sich die Veranstalter das Schwimmen durchzuführen, verkürzten aber die Schwimmstrecke der olympischen Distanz (1.5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) auf 500 Meter. Die Seetemperatur betrug gerade mal 13,3°C. Nichtsdestotrotz stiegen 10 T3´ler ins kalte Wasser und duellierten sich mit über 300 Athleten auf der sehr windigen Rad- und Laufstrecke. Es ging dabei nicht nur um die Gesamtplatzierung sondern Obergrafendorf war auch das letzte Qualifikationsrennen für die heurige EM der Altersklassen in Kitzbühel am 17. und 18. Juni.Abgesehen von der starken Einzelleistung – Irmi Mair holte sich in Ihrer Altersklasse ganz klar den ersten Platz, Adi Stöger wurde Vierter – schafften neun heimische Triathleten die Qualifikation für die EM und sieben davon haben das Ticket auch gleich nach der Veranstaltung gelöst. Somit werden neben Christian Kreiseder und Robert Jäger auch Sabrina Rapberger, Katharina Gruber, Irmi Mair, Adi Stöger, Florian Werner, Christoph Hörmann und Leopold „Poidi“ Platzer bei der Heim-EM am Start sein. Da heißt es nun in den verbleibenden Wochen noch ordentlich trainieren und sich auf die Kitzbüheler Grasberge ordentlich vorbereiten, denn die Strecke ist sehr selektiv und anspruchsvoll.