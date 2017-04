TriTeam hat vieles vor

26.04.2017, 10:29 Uhr

38 Triathlon-Begeisterte, davon acht Kinder, haben sich zum TriTeam Traunsee zusammen geschlossen.

GMUNDEN (km). Das TriTeam Traunsee ist eine Gemeinschaft aus den Sportunionen Ohlsdorf und Gmunden und bietet Hobby- und Spitzentriathleten eine "Heimat". "Das Team ist aus Freundschaft heraus entstanden. Wir sind bei Wettkämpfen und Trainings darauf gekommen, dass es rund um den See einige Teams gibt. Daher haben wir uns gedacht: Warum nicht miteinander – es klappt bestens", so Florian Werner, Kassier beim Tri Team, der auch für Sponsoring zuständig ist. Unter den 38 Sportlern sind auch Triathlon-Größen wie Adi Stöger. In den letzten Jahren sind bereits beachtliche Leistungen zu verzeichnen, wie folgende erste Plätze: Ironman Klagenfurt Staatsmeister AK 25-29. Ironman 70.3 Relay (Staffelsieger), olympische Distanz Putterersee AK 25-29 oder 10 km Stadtlauf Attnang Puchheim AK 35-39.

Sportevents am See

Neben dem sportlichen Aspekt will das Tri Team Traunsee noch mehr Sport-Veranstaltungen an den Traunsee holen. So wird das ehemalige Salzträger-Schwimmen unter dem Namen "Seecrossing Traunsee" Ende Juli wieder belebt. Weiters gibt es am 29. Juli einen "Aquathlon", einen Triathlon ohne Rad-Bewerb und Ende des Jahres die zweite Auflage des Silvesterlaufes. "Die Durchführung des Triathlons ist heuer aufgrund der stadt.regio.tram-Baustelle schwierig. Wir versuchen aber, diese beliebte Sportveranstaltung zeitnah, am besten 2018, wieder durchzuführen", so Werner. Gemeinsame Trainings und Aktivitäten sind dem Tri Team Traunsee wichtig, es gibt gemeinsame Radausfahrten und Laufeinheiten, Seeschwimmen, Winterstabilisierungstrainings jeden Donnerstag, Winterschwimmtraining jeden Freitag, Vereinsabende oder Trainingslager. "Auch Anfänger sind bei uns gerne willkommen, wir tauschen Trainings-Tipps gerne untereinander aus!" Informationen zum Tri Team Traunsee und Anmeldung für alle Veranstaltungen unter: Link