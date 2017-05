Voltigieren von Nachwuchs - Akrobaten am Rücken von Pferden!

08.05.2017, 01:17 Uhr

Am vergangenen Wochenende 6. und 7. Mai 2017 fand auf der Anlage des Union Reitvereines Gschwandt das Voltigieren von Nachwuchs bis zur Klasse S im Zuge des OÖ Cup Turnier Typ CVN-C statt. An die 80 Teilnehmer/innen traten an und zeigten schier vorstellbares Können. Aber nicht nur die Sportler, ja fast schon Artisten selbst sind zu bewundern, auch die wunderschönen Pferde mit ihren Führerinnen, durch die das Voltigieren erst möglich ist, verdienen die vollste Hochachtung.Eine große Gruppe war natürlich vom Union Reitverein Gschwandt angetreten, wo an die 50 Voltigierer zur Zeit betreut werden. Sie werden ein bis drei mal in der Woche auf 5 Gruppen aufgeteilt und ausgebildet. Unter Leitung von Magdalena Holzinger bzw. Ingrid Burgstaller wird bereits seit 1979 erfolgreich voltigiert. Neben der sinnvollen Freizeitgestaltung kann der Verein auch entsprechende Erfolge wie den Vize-Staatsmeistertitel 1989, an die 20 Vize-Landesmeistertitel und seit 2007 gab es fünf Landesmeistertitel für die Gruppe Gschwandt. 2011 konnten alle drei Meistertitel nach Gschwandt geholt werden und ein 3 Rang in der BLMM 2014 steht auch zu Buche.Auch dieses Wochenende gab es tolle Erfolge für die „Hausherren-Pardon Frauen“ mit Einzelsiege für Lara ZAUSEK, Ella RAFFELSBERGER, Sandra RADNER und Theresa RAFFELSBERGER. In der Ergebnisliste Gruppe S konnte das Seniorteam Gschwandt mit Jessica ACHLEITNER, Sandra RADNER, Lisa BRUDERHOFER, Viktoria DRACK, Ella RAFFELSBERGER und Lisa MAYR auf LORD unter Führung von Katharina AUER mit der Endnote von 6,544 den ersten Rang belegen.Aber wie Anfangs erwähnt ist jede Einzelleistung nur zu bewundern und dies wurde auch durch das zahlreiche Publikum entsprechend mit tosendem Applaus belohnt.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Sport - Voltigieren URV 2017