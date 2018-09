Weiterer NTS-Erfolg: Sigrun Kleinrath siegt bei Austriacup

17.09.2018, 12:13 Uhr

Comeback für Mair

Quartett beim Continentalcup in Oslo

Ein Comeback feierte nach langer Durststrecke Nikolaus Mair, der in einer sehr engen Entscheidung bei den Schülern II den achten Platz im Springen belegte und im anschließenden Crosslauf auf das Podest lief. Er wurde Dritter. Philipp Steinbacher lieferte auch einen soliden Bewerb ab. Er wurde 26. im Springen und 27. in der NK.Bei den Schülern I gelang es leider Jakob Peer nicht, die Trainingsleistung im Wettkampf umzusetzen. Es reichte dennoch für Platz 18 im Sprunglauf und 22. in der NK.International waren Max Steiner, Sophie Mair, Elisabeth Raudaschl und Katharina Ellmauer beim Continentalcup in Oslo im Einsatz. Bei den Damen dominierte die Deutsche Nationalmannschaft den Bewerb, aber gleich dahinter landeten die jungen Österreicherinnen, wobei Sophie Mair am ersten Bewerbstag als Siebtplatzierte des ersten Durchgangs disqualifiziert wurde. Sie war zu leicht. Am zweiten Bewerbstag lief es dann im ersten Durchgang nicht so gut. Im 2. Durchgang war sie wieder „top ten“. Letztlich erreichte sie damit den 17. Platz. Besser ging es Elisabeth Raudaschl, die am zweiten Bewerbstag den 10. Rang (am ersten Tag noch 20.) belegte. Katharina Ellmauer erreichte Platz 23.Max Steiner klassierte sich jeweils als drittbester Österreicher mit den Rängen 18 und 12 im vorderen Drittel der Ergebnislisten.