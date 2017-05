Xterra Griechenland - Sieg für Christina Herbst in der AK und Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf Hawaii geschafft

03.05.2017, 13:41 Uhr

Bereits beim Schwimmen fühlte sie sich sehr gut und konnte dann auf ihrer Paradedisziplin, dem Mountainbike richtig aufzeigen. Die Strecke in den Bergen Vouliagmenis lag ihr und so konnte sie dort auch Plätze gut machen. Die steinigen und staubigen Downhills waren dann so richtig nach dem Geschmack der Ischler Multisportlerin und sie konnte nochmals einige Plätze gut machen. Einzig der Hitze musste sie etwas Tribut zollen und nach einem tollen Zweikampf die spätere Damen-Gesamtsiegerin doch ziehen lassen.Über Stock und Stein ging auch die Laufstrecke, die sie souverän meistern konnte. Schließlich erreichte Christina Herbst – für sie völlig unerwartet als Siegerin Ihrer Altersklasse sowie als 5. Dame gesamt das Ziel.

Mit einem Sieg in der Altersklasse schaffte die Bad Ischler Multisportlerin Christina Herbst die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Crosstriathlon auf Hawaii Ende Oktober.Das nächste, wirklich große Ziel ist allerdings die Teilnahme am Socialman, welcher am 8. Juli 2017 in Grundlsee mit dem Schwimmbewerb startet und der dann auf dem Rennrad durchs Salzkammergut und schließlich auf der Laufstrecke ab Rauris bis zum Großglockner Hochtor führen wird.