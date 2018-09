Ältere und Langzeitarbeitslose profitieren von der guten Wirtschaftslage

11.09.2018, 10:56 Uhr

Ältere Personen, Langzeitarbeitslose, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Betreuungspflichten profitieren besonders von der aktuellen Lage am Arbeitsmarkt. Immer mehr Firmen geben auch diesen Personengruppen aktuell Chancen und Möglichkeiten, um wieder in den Arbeitsalltag zu finden. Viele ändern die Voraussetzungen und Anforderungen bei den Stellenangeboten ab.

Aktuell sind über 1.200 offene Stellenangebote sowie über 180 Lehrstellen im Bezirk Gmunden unter www.ams.at für Arbeitssuchende zu finden. 850 Stellen wurden von den Firmen im August als besetzt gemeldet. Dies bestätigt eine weiterhin hohe Dynamik am Arbeitsmarkt.„Ich hoffe, dass es uns in den nächsten Wochen weiterhin so gut gelingt, Brücken zwischen den Arbeitgebern und arbeitssuchenden Personen zu bauen, um damit Chancen und Perspektiven zu schaffen“, so AMS Gmunden-Leiter Leopold Tremmel.